شاهد.. نمو أكبر من المتوقع للصادرات الصينية

العالم - إقتصاد

أسرع وتيرة مسجلة في صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ شباط/فبراير حققتها الصين وسط ارتفاع غير متوقع في آب/أغسطس العام الجاري.

صادرات الصين سجلت خلال الشهر المنصرم نموا نسبته 25.6 بالمئة على مدى عام، مدفوعا بمبيعات منتجات إلكترونية وانتعاش عالمي، حسب ما أعلنت إدارة الجمارك الصينية.

وجاء هذا الأداء أفضل بكثير مما كان متوقعا، وصعودا من ارتفاع بنسبة 19.3 بالمئة في تموز/يوليو على أساس سنوي.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كانت الصادرات الصينية تتعافى من تأثير وباء كوفيد 19 وسجلت أفضل أداء لها منذ ظهور فيروس كورونا في الصين بنهاية 2019.

وخلال شهر أغسطس الماضي كانت صادرات الصين مدفوعة بشكل واضح بالطلب القوي على المنتجات الإلكترونية والمواد الترفيهية قبل موسم التسوق لعيد الميلاد في الغرب.

وفي الاتجاه الآخر، سجلت واردات الصين أيضا ارتفاعا الشهر الماضي، فزادت المشتريات الصينية من الخارج بنسبة 33.1 بالمئة الشهر الماضي على مدى عام، حسب الجمارك، وهذه الوتيرة أسرع بكثير من تلك التي سجلت في يوليو بنسبة 28 بالمئة.

أما الفائض التجاري للدولة الآسيوية العملاقة، فقد وصل الشهر الماضي إلى 58 مليارا و300 مليون دولار، فيما بلغ الفائض التجاري في يوليو نحو 56 مليارا و500 مليون دولار.

وحقق العملاق الآسيوي تعافيا قويا من تداعيات فيروس كورونا، لكن الزخم الاقتصادي ضعف في الآونة الأخيرة، بسبب تفشي سلالة دلتا وارتفاع أسعار المواد الخام وتباطؤ نشاط المصانع وتشديد الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار العقارات وحملة للحد من الانبعاثات الكربونية.

ويرى خبراء أنه ورغم استمرار العوامل المعاكسة في المدى القريب، فإن قيود الإمدادات في الصين تراجعت وأن التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر في دعم صادرات الصين هذا العام وفي 2022.

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