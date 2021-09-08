الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أسير فلسطيني يرد على القمع الاسرائيلي في السجن بهذه الطريقة

أسير فلسطيني يرد على القمع الاسرائيلي في السجن بهذه الطريقة
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أقدم أسير فلسطيني من بلدة سلواد قضاء رام الله على سكب الماء على سجان إسرائيلي، ردًا على عمليات القمع الهمجية التي تشنها قوات القمع الإسرائيلية.

العالم - فلسطين

وقال نادي الأسير في بيان صحفي ان الأسير مالك حامد من سلواد يسكب الماء الساخن على سجان في معتقل جلبوع، ردًا على عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى".

وأوضحت الهيئة، أنه تم الاعتداء على الأسير حامد بالضرب والتنكيل والعزل، وقامت بعدها بنقل جميع أسرى قسم رقم 3 في السجن الى سجن شطة، حيث قام جنود "الشاباص" بضربهم والتنكيل بهم خلال عمليات النقل.

وفي سياق ذي صلة أكدت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال أرسلت قوات كبيرة لسجن ريمون صباح اليوم، لنقل وتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي على الغرف وسجون أخرى، وأن حالة من التوتر تسود السجن منذ ساعات.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مفتي عمان يشيد بعملية التحرير من سجن جلبوع

الاحتلال يخيّر عوائل أبطال جلبوع بين تسليم أنفسهم أو تصفيتهم

نهاية كل نفق حرية وشمس فلسطين تُشرِقُ من باطِنِ الأرضِ

الأسرى الفلسطينيون يحضرون للاحتلال الاسرائيلي مفاجأة

استدعاء كبار مسؤولي سجن "جلبوع" الصهيوني للتحقيق

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: معركتنا مع الاحتلال لن تنتهي قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. إيران تعزز صدارتها للمجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2022

تونس..نائب بالبرلمان يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه ومحاكمته عسكريا

تيّار المستقبل يبدي استغراباً شديداً من عدم اكتراث السعودية للانفجار الذي وقع في شمال لبنان

وزير الدفاع العراقي يتفقد موقع هجوم كركوك الارهابي

دراسة: ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة بكورونا بنسبة 34%

تقرير: البيض معجزة غذائية وليس قنبلة موقوتة