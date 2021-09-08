البحرين: تدهور صحة المعتقل محمد السنكيس إثر إضرابه عن الطعام

العالم - البحرين

وكان المعتقل السنكيس قد أعلن مطلع الشهر عن إضرابه عن الطعام في سبيل إنصافه.

ويطالب السنكيس بالتحقيق بشكل عادل وشفاف فيما تعرض إليه من تعذيب وسوء معاملة والمطالبة بمراعاة الضمانات الدولية للمحاكمات العادلة.

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ عبر حسابها على منصة تويتر تسجيلا صوتيا للسنكيس يؤكد استمراره في الإضراب عن الطعام بالرغم من تدهور صحته.

وأكد السنكيس أن نسبة السكر في الدم تدنت لمعدل 3.8، مع هبوط حاد في ضغط الدم ويشعر بالتعب والضعف العام.

وأشارت الناشطة "ابتسام الصائغ" إلى أن السنكيس اشتكى من تجاهل السلطات المعنية خطاباته المطالبة بالعدالة.

وكان السنكيس قد راسل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقاضي تنفيذ العقاب إلا أن أحدا لم يستجب لرسالته.