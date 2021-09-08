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مراسل العالم: طيران الاستطلاع المسلح لتحالف العدوان يقصف بـ 4 قنابل منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة اليمنية

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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