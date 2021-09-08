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تطعيم قرابة 31.5 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران

تطعيم قرابة 31.5 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء الايرانية عن تطعيم قرابة 31.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا من خمسة انواع لحد اليوم الاربعاء.

العالم - ايران

وشرح كيانوش جهانبور، إحصائيات التطعيم الجماعي ضد كورونا منذ بداية برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاثنين 8 ايلول/ سبتمبر، مشيرا الى ان عدد اللقاحات التي تم حقنها بلغت اجمالا 31.450.694 جرعة على النحو التالي:

الجرعة الأولى لسبوتنيك: 451622
الجرعة الثانية لسبوتنيك: 366054

الجرعة الاولى لسينوفارم: 14184550
الجرعة الثانية لسينوفارم: 8105107

الجرعة الاولى لبهارات: 59312
الجرعة الثانية لبهارات: 54185

الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3504665
الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1455317

الجرعة الاولى لبركت: 2357812
الجرعة الثانية لبركت: 911960

اجمالي الجرعة الاولى: 20558038
اجمالي الجرعة الثانية: 10892656

مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 31450694

جرعة على النحو التالي:
الجرعة الأولى لسبوتنيك: 451622
الجرعة الثانية لسبوتنيك: 366054

الجرعة الاولى لسينوفارم: 14184550
الجرعة الثانية لسينوفارم: 8105107

الجرعة الاولى لبهارات: 59312
الجرعة الثانية لبهارات: 54185

الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3504665
الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1455317

الجرعة الاولى لبركت: 2357812
الجرعة الثانية لبركت: 911960

اجمالي الجرعة الاولى: 20558038
اجمالي الجرعة الثانية: 10892656

مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 31.450.694

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