تطعيم قرابة 31.5 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران

العالم - ايران
وشرح كيانوش جهانبور، إحصائيات التطعيم الجماعي ضد كورونا منذ بداية برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاثنين 8 ايلول/ سبتمبر، مشيرا الى ان عدد اللقاحات التي تم حقنها بلغت اجمالا 31.450.694 جرعة على النحو التالي:
الجرعة الأولى لسبوتنيك: 451622
الجرعة الثانية لسبوتنيك: 366054
الجرعة الاولى لسينوفارم: 14184550
الجرعة الثانية لسينوفارم: 8105107
الجرعة الاولى لبهارات: 59312
الجرعة الثانية لبهارات: 54185
الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3504665
الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1455317
الجرعة الاولى لبركت: 2357812
الجرعة الثانية لبركت: 911960
اجمالي الجرعة الاولى: 20558038
اجمالي الجرعة الثانية: 10892656
مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 31450694
جرعة على النحو التالي:
الجرعة الأولى لسبوتنيك: 451622
الجرعة الثانية لسبوتنيك: 366054
الجرعة الاولى لسينوفارم: 14184550
الجرعة الثانية لسينوفارم: 8105107
الجرعة الاولى لبهارات: 59312
الجرعة الثانية لبهارات: 54185
الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3504665
الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1455317
الجرعة الاولى لبركت: 2357812
الجرعة الثانية لبركت: 911960
اجمالي الجرعة الاولى: 20558038
اجمالي الجرعة الثانية: 10892656
مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 31.450.694