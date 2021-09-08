تطعيم قرابة 31.5 مليون جرعة لقاح كورونا في ايران

العالم - ايران

وشرح كيانوش جهانبور، إحصائيات التطعيم الجماعي ضد كورونا منذ بداية برنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد 19 حتى اليوم الاثنين 8 ايلول/ سبتمبر، مشيرا الى ان عدد اللقاحات التي تم حقنها بلغت اجمالا 31.450.694 جرعة على النحو التالي:

الجرعة الأولى لسبوتنيك: 451622

الجرعة الثانية لسبوتنيك: 366054



الجرعة الاولى لسينوفارم: 14184550

الجرعة الثانية لسينوفارم: 8105107



الجرعة الاولى لبهارات: 59312

الجرعة الثانية لبهارات: 54185

الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3504665

الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1455317



الجرعة الاولى لبركت: 2357812

الجرعة الثانية لبركت: 911960



اجمالي الجرعة الاولى: 20558038

اجمالي الجرعة الثانية: 10892656



مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 31450694

جرعة على النحو التالي:

الجرعة الأولى لسبوتنيك: 451622

الجرعة الثانية لسبوتنيك: 366054



الجرعة الاولى لسينوفارم: 14184550

الجرعة الثانية لسينوفارم: 8105107



الجرعة الاولى لبهارات: 59312

الجرعة الثانية لبهارات: 54185

الجرعة الاولى لاسترازينيكا: 3504665

الجرعة الثانية لاسترازينيكا: 1455317



الجرعة الاولى لبركت: 2357812

الجرعة الثانية لبركت: 911960



اجمالي الجرعة الاولى: 20558038

اجمالي الجرعة الثانية: 10892656



مجموع التطعيم الإجمالي بالجرعتين: 31.450.694