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الصحة الايرانية: تسجيل 538 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 538 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 538 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 112 الفا و430 شخصا .

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء: تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 26 الفا و854 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 210 الف و978 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و534 اشخاص في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و534 الف شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 20 مليونا و 558 الفا و38 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 10 ملايين 892 الفا و656 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات31 مليونا و450 الفا و694 جرعة.

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