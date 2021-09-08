بيدرسون يعتزم زيارة دمشق للبحث في اللجنة الدستورية

العالم-سوريا

ونقلت «الوطن» في عددها الصادر اليوم الاربعاء (08/09/2021) عن مصادر دبلوماسية عربية في دمشق، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حصل على موعد مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل مقداد، حيث سيصل إلى دمشق يوم السبت القادم للبحث في ترتيبات وتفاصيل عقد جولة سادسة من الحوار السوري السوري في جنيف.

وقالت المصادر: إن بيدرسون تقدم بطلب للحصول على موعد منذ فترة وتم تحديد هذا الموعد مطلع الأسبوع القادم.

وكانت آخر زيارة للمبعوث الأممي إلى سورية جرت في الثاني والعشرين من شباط الفائت، حيث استقبله المقداد الذي شدّد خلال اللقاء على أهمية أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسّر محايد، وأن لجنة مناقشة تعديل الدستور، منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها، وكيفية سير أعمالها مع التأكيد أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.

كما جرت الإشارة خلال اللقاء إلى أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور، وضمان أن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية وألا يتم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج لعملها.

واختتمت لجنة مناقشة الدستور خامس جولاتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف في التاسع والعشرين من كانون الثاني الفائت، وأعلن بيدرسون وقتها أن الاجتماعات انتهت من دون إحراز تقدم، رغم المناقشات المطولة والمداخلات الممتازة كما وصفها.

من جهته أكد رئيس الوفد الوطني أحمد الكزبري، أن الوفد قدم أفكاراً تعبر عن تطلعات السوريين وسيتابع المشاركة بفعالية في الجولات القادمة، مبيناً أن الطرف الآخر كان يلتف حول جدول الأعمال المتفق عليه وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور أو المبادئ الدستورية وتم تقديم طروحات تخالف هذا الجدول من جهة وتبتعد عن الواقع السوري من جهة أخرى.