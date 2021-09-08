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مصر تأمل في تصدير الغاز للأردن لإمداد لبنان بالكهرباء

مصر تأمل في تصدير الغاز للأردن لإمداد لبنان بالكهرباء
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده تأمل في تصدير الغاز المصري إلى المملكة الأردنية، في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف توليد الكهرباء ونقلها إلى لبنان.

العالم- مصر

جاء ذك خلال تصريحات الوزير المصري، عقب اجتماع في الأردن ضم أيضا نظراءه من لبنان وسوريا والأردن، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت المملكة الأردنية، أعلنت، الأحد الماضي، أنها سوف تستضيف وزراء الطاقة من دول مصر ولبنان وسوريا، بهدف مناقشة سبل نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية.

وذكر بيان لوزارة الطاقة الأردنية أن المملكة "تستضيف، يوم الأربعاء، 8 سبتمبر/ أيلول، في العاصمة عمان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن".

وترتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن مصر أوقفت ضخ الغاز قبل عقد من الزمن.

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