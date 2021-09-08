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البحرين.. مأساة المعتقلين السياسيين والاهمال الطبي

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "الديرة" موضوعات حياتية ومعيشية يواجهها الشعب البحريني.

ويناقش البرنامج في قضية الاسبوع مأساة المعتقلين السياسيين وسقوط شهيد جديد تلو الاخر بسبب الاهمال الطبي.

كما سيطرح موضوع محاولات النظام البحريني في توطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ويسلط الضوء على مشكلة التوظيف المستعصية بسبب سياسة الحكم في البحرين في توظيف الاجنبي.

واخيرا، يعوض النظام البحريني فشله في حل الازمة الاقتصادية وافلاسه بسرقة الناس وذلك من خلال رفع الاسعار والضرائب والتلاعب في فواتير الكهرباء.

ويطرح الملفات على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة الاعلامي البحريني والناشط السياسي الاستاذ ابراهيم المدهون.

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