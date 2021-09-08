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إثيوبيا: قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة

إثيوبيا: قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

اتهم مسؤولون محليون في ولاية أمهرة الإثيوبية قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة بارتكاب مجزرة دموية أودت بأرواح أكثر من 100 مدني، في مطلع سبتمبر الجاري.

العالم - افريقيا

وقال المسؤول الإداري في مدينة دابات، سيونيت ووباليم، والمتحدث باسم مدينة غندار المجاورة، تشالاتشيو داغنيو، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن قوات "الجبهة الشعبية" قتلت 120 مدنيا على الأقل في قرية تقع على بعد 10 كيلومترات عن دابات، في الأول والثاني من سبتمبر الجاري.

وقال سيونيت في مداخلة هاتفية: "حتى الآن اكتشفنا 120 جثة، وهم كانوا مزارعين أبرياء، غير أننا نعتقد أن الحصيلة قد تكون أعلى، لأن هناك عددا من المفقودين".

ولم تعلق "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد على هذه الاتهامات.

وتمكنت "الجبهة" في وقت سابق من العام الجاري من استعادة السيطرة على إقليم تيغراي وواصلت تقدمها إلى ولايات مجاورة، منها أمهرة، على حساب قوات الحكومة الفدرالية في أديس أبابا.

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إثيوبيا: قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة

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