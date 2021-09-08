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رئيس المجلس الاوروبي عقب اتصال مع الرئيس الايراني: ايران وأوروبا لديهما مصالح مشتركة بشأن قضايا المنطقة والتطورات الدولية منها أفغانستان

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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