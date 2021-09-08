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الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي: من أجل تعزيز العلاقات الإيرانية الاوروبية يجب أن لا تُرهن بإرادة قوى تعمل بشكل أحادي

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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