إجتماع الأردن يعتمد خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر

وهدف الاجتماع، الذي عقد بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إلى بحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حيث ضم وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر.

وعقب الاجتماع، كشفت زواتي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء طاقة مصر وسوريا ولبنان، أنه سيتم عقد اجتماع آخر لوضع خطة عمل لتصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، حيث سيضم الاجتماع ممثلين عن الأردن وسوريا ولبنان، من أجل إعداد الاتفاقيات.

وأضافت أنه سيتم التأكد من جاهزية البنية التحتية التي تضررت الفترة الماضية، وهي بحاجة لوقت حتى تكون جاهزة.

من جانبه، أكد الوزير طعمة استعداد سوريا لتشغيل شبكة الغاز السوريا لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان، مشيراً إلى وجود توجيهات من الرئاسة السورية لمساعدة لبنان على نقل الغاز المصري إلى أراضيه.

وقال "سيتم إعادة إحياء خط الغاز العربي لنقل الغاز المصري إلى لبنان"، مضيفاً أن "الفرق الفنية اجتمعت في الصباح وتم وضع خطة عمل ليتم تنفيذها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لتقييمها".

بدوره، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصر ي طارق الملا ، أنه بعد مع توقف الخط العربي للغاز خلال الـ 10 سنوات الماضية، يجب إعادة التحقق من الشبكة كلها، والمرافق الخاصة بتداول الغاز . وأشار الملا، إلى وجوب مراجعة بعض البنود التعاقدية أيضاً، وأعلن وضع خارطة طريق مع الوزراء المجتمعين والفرق الفنية المصرية، حتى يعاد ضخ الغاز عبر الخط العربي إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن بلاده تعمل مع البنك الدولي لتأمين الحصول على تمويل لإمدادات الطاقة، وأعرب الوزير عن أمله في الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء.

ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا (خط الغاز العربي) يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة، ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص بسوريا، فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.