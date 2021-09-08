شاهد..معارك شرسة في مأرب وتحرير مواقع مهمة

العالم - اليمن

معارك هي الاعنف يشهدها محيط مدينة مأرب شمال شرق اليمن، القوات اليمنية شنت هجوما كبيرا على اطراف المدينة وحررت مناطق ومواقع مهمة في المنطقة.

وسائل اعلام يمنية قالت ان المعارك في محيط مدينة مارب والجبهات الجنوبية للمحافظة اشتدت بشكل غير مسبوق خلال الايام الاخيرة، مضيفة ان قوات الجيش اليمني حققت انتصارات وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة رغوان ونخلا واصبحت على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة في الجهة الشمالية.

كما شهدت مديرية الجوبة جنوب المدينة قتال عنيفا وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المواقع القتالية للعدوان هناك.

وقد اعترفت وسائل الاعلام التابعة للسعودية بتقدم الجيش اليمني في مأرب وذكرت ان القوات التابعة لتحالف اجرت انسحابات اسمتها بالتكتيكية.

الطيران السعودي شن ايضا هجمات واسعة على محيط المدينة حيث قالت مصادر ان الطيران شن عشرات الغارات وانه حاول منع تقدم الجيش اليمني نحو مدينة مأرب التي تعد المركز الاهم لقوى العدوان واخر معاقله في المناطق الشمالية اليمنية.

وفي السياق نفسه عاد الطيران السعودي لاستهداف مناطق مدنية في محافظة تعز جنوب اليمن حيث شن عشرات الغارات على مطار تعز الدولي وقاعدة طارق بن زياد ومعسكر الدفاع الجوي وجبل أمان ومناطق متعددة في الحوبان ومفرق الذكرة وخط تعز القاعدة واحدثت الغارات اضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق التدخل الغربي في اليمن اتهمت صنعاء بريطانيا بتصعيد اعمالها العدوانية في اليمن وقالت ان بريطانيا تقوم بالتجسس على شبكات الاتصالات اليمنية، انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها التحالف العدوان مضيفة إن القوات البريطانية تتخذ من المحافظات الجنوبية منطلقا لخدمة أهدافهم الاستعمارية.

الى ذلك سخرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من تعامل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن مع ملف الحرب في اليمن وقالت الصحيفة ان القتال اشتد بشكل كبير وان الادارة الامريكية لم تعمل شيء الا التصريحات والادانات مضيفة ان واشنطن تمارس الكذب والخديعة في اليمن وانها لم تدفع بالسعودية الى انهاء الحرب كما وعد الرئيس سابقا.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...