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مراسل العالم: حالة استنفار كبيرة في سجن النقب الإسرائيلي بعد اشتعال النار في قسم رقم 6 رفضا لعمليات التنكيل والتهديد والتصعيد بحق السجناء

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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