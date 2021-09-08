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أكثر من ألف جندي اسرائيلي للبحث عن 6 أسرى

أكثر من ألف جندي اسرائيلي للبحث عن 6 أسرى
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

دفع جيش الإحتلال الاسرائيلي بالمزيد من قواته في إطار عمليات البحث والتقصي عن الأسرى الذين هربوا من سجن جلبوع قبل ثلاثة ايام.

العالم ـ فلسطين

وقد ضاعف جيش الاحتلال من حجم المساعدة خلال العيد، إذ حاليًا تشارك كتيبتان في أعمال التمشيط والبحث بالإضافة إلى 6 سرايا وفريقي إستطلاع وعدد من فرق الوحدات الخاصة.

ووفقا لجيش الاحتلال فإن هناك أكثر من ألف جندي يشاركون الان في عمليات البحث.

وكان 6 أسرى فلسطينيين نجحوا فجر الإثنين في الخروج من فتحة نفق، حفروه من داخل زنزانتهم في سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين، إلى خارجه، وتحرير أنفسهم، ولم يعثر الاحتلال عليهم حتى الآن.

وتسببت العملية في صدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وإشادات واسعة عربية وإسلامية غير رسمية.

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أكثر من ألف جندي اسرائيلي للبحث عن 6 أسرى