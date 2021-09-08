اتفاق مصري-تركي على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتطبيع العلاقات

العالم-مصر

وأوضح بيان مشترك نشرتاه وزارتي الخارجية في كلا البلدين، أن الجولة الثانية من المشاورات "بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021".

وأوضح البيان: "تناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط".

وتابع "اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".