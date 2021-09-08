شاهد.. الانقلاب الفاشل في تركيا وتداعياته القائمة

العالم - مراسلون

تتواصل تداعيات محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 ، الانقلاب فشل لكن العمليات ضد ما تصفه أنقرة بـ "الهيكل السري لمنظمة عبد الله غولن " في القوات المسلحة التركية لازالت مستمرة.

المدعي العام التركي اعلن عن اصدار مذكرات توقيف 214 عسكرياً 44 منهم مازالوا في الخدمة العسكرية، و145 آخرين تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب، السلطات كشفت القبض عليهم جميعا.

وقال الكاتب والمحلل سياسي: "لا نستطيع القول بأن تركيا اعتقلت جميع الواقفين وراء الانقلاب لكن تركيا استطاعت ان تصل للمتورطين تباعا، هذا الملف معقد وسري ويحتاج الي وقت وقد يكون سنوات وواضح ان تركيا مستمرة في ذلك".

حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تتهم فتح الله غولن وحركته المعروفة باسم تنظيم الخدمة المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة بمساعدة وغطاء أمريكي، ورغم نفي غولن للاتهامات الا أن تركيا تجري تطهيرا واسعا لكل من له صلة بالرجل أو تنظيمه تحديدا في المؤسسة العسكرية.

وقال المحلل المختص في الشؤون العسكرية ابراهيم بازان: "من بعد الانقلاب حتى الان يتم حملات اعتقالات بحق كل من يرتبط بفتح الله غولن في الجيش وفي المؤسسات المدنية ، تركيا تحقق وتجمع ادله حول المتورطين، ولهذا مضى وقت طويل ومسلسل الاعتقال مستمر".

تشير التقارير الحكومية الى ان السلطات التركية اعتقلت في العامين الاخيرين 2996 عسكرياً في 20 عملية ضمن تحقيقات مكتب المدعي العام بتهم متعلقة بالانقلاب والارتباط بجماعة غولن، اعتقالات شملت رتباً سامية في المؤسسات العسكرية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...