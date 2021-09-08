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الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي: الفصائل كلها موحدة وهذه معركة الكل في السجون ولن تقبل الحركة الاسيرة أن يتم الاستفراد بها

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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