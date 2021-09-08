شكارجي: الحدث الأكبر بالنسبة لأفغانستان هو هروب الأميركيين

العالم - خاص بالعالم

وقال شكارجي في حديث لبرنامج من طهران على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الحدث الأكبر بالنسبة لأفغانستان هو هروب الأميركيين.

واضاف:ان أي حكومة تُشكل في أفغانستان يجب أن تضم الجميع وتوفر الأمن.

واوضح شكارجي ان الحكومة الأفغانية الجديدة يجب أن لا تسمح بعودة الاميركيين وأن لا تؤثر سلبا على أمن دول الجوار والمنطقة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ان التطورات في أفغانستان لم تفرض إستراتيجية جديدة على إيران.

وأكد شكارجي ان الولايات المتحدة لم تخرج من أفغانستان وإنما هزمت وهربت من هناك.

وبين ان أي تواجد أميركي لم يجلب الأمن وإنما أدى إلى الدمار وعدم الاستقرار في المنطقة وخير شاهد ودليل ما حصل في العراق وأفغانستان.

وفي الشأن اليمني قال شكارجي ان الولايات المتحدة والسعودية تتهمان إيران وتستصغران الشعب اليمني الذي صنع الأسلحة وواجه العدوان بقدراته الداخلية، مضيفاً ان اليمنيون يصنعون الأسلحة بالاعتماد على الذات.

وأكد شكارجي ان إيران تدافع عن الشعوب المظلومة لكن هذا لا يعني ارسال الأسلحة.

ووفي سياق آخر قال شدد شكارجي على ان الكيان الصهيوني يعرف جيدا القوة الحقيقية لإيران و لا يمتلك القدرة والجرأة لمواجهة إيران.

وأكد شكارجي ان إستراتيجية ايران وضعها الإمام الخميني وهي إزالة الكيان الصهيوني.

وفي موضوع العراق وسوريا قالالمتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ان ايران قدمت استشارات عسكرية في سورية والعراق بطلب رسمي.