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حركة الجهاد الإسلامي: ندعو جماهير شعبنا للنزول للشوارع ونقاط التماس واشعال المواجهة في كل الساحات ونقاط الاشتباك مع الاحتلال

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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