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كتائب المقاومة الوطنية: نحذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عدوانها بحق الأسرى ونقول للعدو بأن لا يختبر صبرنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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