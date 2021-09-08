الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غريب آبادي: لا غموض لدينا في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية

غريب آبادي: لا غموض لدينا في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاربعاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الاكثر شفافية من حيث تنفيذ الالتزامات النووية، مصرحا: ليس لدينا اي نقطة وأي غموض في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية.

العالم- ايران

وفي حوار متلفز بشأن التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كاظم غريب آبادي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الاكثر شفافية من حيث تنفيذ الالتزامات النووية.

وأضاف: ان ايران ليس لديها أي غموض في النشاطات النووية الحالية وتنفيذ التزاماتها النووية الراهنة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبيّن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستقبل اكثر عمليات التفتيش الدولية، وأن جميع نشاطاتها تتطابق مع التزاماتها وحقوقها تحت معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمان.
يتبع..

روابط ذات صلة

غريب آبادي: لا يحق لأحد المطالبة بوقف النشاطات النووية الإيرانية

غريب ابادي: ايران لن تقبل اي قيود في انتاج وتصدير نفطها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صفعة لعوائل ضحايا 11 سبتمبر... معتقلون سابقون في غوانتانامو ضمن حكومة طالبان الجديدة

غريب آبادي: لا غموض لدينا في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية

"معرض ميونخ للسيارات" يكشف عن مركبة رالي كهربائية فريدة

انهيار رملي في مطار الكويت الجديد والبحث عن متواجدين تحت الأنقاض

هكذا يسترجع العراق أمواله المهربة

ضابط إسرائيلي: السجون تواجه أعتى أيامها وهناك تخوّف كبير من فقدان السيطرة