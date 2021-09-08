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الاحتلال والرهاب المزمن من الاحرار

شاهد..الاحتلال يتخبط بالحائط بعد انتصار الاحرار الستة

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر مئات الحواجز داخل الاراضي الفلسطينية عام 48 وشددت من اجراءاتها العسكرية والأمنية بهدف القبض على الستة الذين نالوا الحرية من خلال نفق العبور.

العالم - مراسلون

في ظل حالة الارباك الامني والفضيحة التي وقعت على كيان الاحتلال الاسرائيلي بعملية العبور من سحن جلبوع ما زالت الصدمة تسيطر على المشهد الاسرائيلي على كافة المستويات الامنية والسياسية وبالشارع الاسرائيلي الذي يعتبر ما جرى اخفاق واهمال وفساد بالمنظومة العسكرية المنتفخة بالاقوال والبعيدة عن الافعال.

وقال المحلل السياسي واصل الخطيب: " "اسرائيل" تحاول الان من خلال عمليات الحصار والملاحقة والتفتيش في كل الاراضي الفلسطينية من شمال الضفة الى جنوبها وفي العمق الفلسطيني وفي فلسطين التاريخية الانتدابية عام 48 تحاول ان تثبت لجهمرها انها قادرة على ملاحقة هؤلاء الاسرى والوصول اليهم".

وعمل كيان الاحتلال على نشر المئات من حواحزه بكل مكان داخل الاراضي المحتلة عام 48 والقدس وشدد من اجراءاته الامنية وانتشار لقطعانه بشكل مكثف من المستوطنين داخل البلدة القديمة في محاولة لامتصاص حالة الانكسار والفشل.

وقال عضو اقليم القدس في حركة فتح، عوض السلايمه: "دائما ما يعبرون عن حقدهم في كل الفلسطينيين ونحن دائما في ضيق لكن الضيق صار اكثر وهناك هجمة شرسة على العقارات والطرقات في القدس لالهاء المستوطنين عن نكبتهم".

ويشهد كيان الاحتلال الاسرائيلي انكسار تلوا الانكسار بدءا من معركة سيف القدس وصولا الى عملية العبور للاسرى الستة رغم محاولات المطبعين لانقاذه من ازماته السياسية والامنية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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