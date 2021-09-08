شاهد..ردود الافعال الدولية ازاء حكومة طالبان

العالم - افغانستان



طالبان أعلنت عن حكومة مؤقتة في أفغانستان بعد ان وعدت بتبنّي نمط حكم أكثر شمولا، لكن جميع الحقائب الرئيسية أسندت إلى قياديين مخضرمين أساسيين في الجماعة، ما دعا دول العالم الى استقبال الاعلان عن تشكيل الحكومة بحذر.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده قال إنّ ايران أكدت خلال اجتماعِ الدول الست الجارة لافغانستان أن الأولويةَ هي استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان وتحقق إرادة ومطالب شعبِها.

أمين المجلسِ الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني وأضافت أن أكثر من نصف مليون أفغاني نزحوا داخل البلاد هذا العام قائلا إنّ تجاهلَ تشكيل حكومة شاملة في افغانستان يشكل مخاوفَ لأصدقاء الشعب الأفغاني.

الاتحاد الأوروبي أعرب عن إستعداده لمواصلة تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان، وفي الوقت ذاته انتقد الحكومةَ المؤقتة التي شكَّلتها طالبان وقالإنّ تشكيلةَ الحكومة لا تُمثل التنوع الإثني والديني الغني في البلاد

فرنسا من جانبها اشارت الى ان أفعال طالبان غير متطابقة مع أقوالها، ورأت أنه لم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي

وزير الخارجية الالماني هايكو ماس عبر عن قلقِه إزاء الحكومة المؤقتة وأشار إلى أنّ بلادَه على استعداد لمواصلة الاتصالات مع طالبان بهدف السماح لمزيد من الأشخاص بمغادرة البلاد.

الصين أبدت استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة، ودعت الى تشكيل حكومة منفتحة وممثلة للجميع، ووصفت تشكيل الحكومة بأنه "خطوة ضرورية" في إعادة الإعمار.

وفي طوكيو قال الحكومة اليابانية انها ترقب أفعال طالبان وستبقى على التعاون مع دول أخرى لضمان سلامة مواطنيها في أفغانستان.

الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن "انتماءات وسجلات" بعض من اختارتهم طالبان لشغل مناصب حكومية مهمة، وقالت أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها، وليس من خلال أقوالها.

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