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رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت: ما يحدث في السجون ومع الأسرى قد يؤثر على كل الجبهات و "إسرائيل" تستعد لكل الجبهات

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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