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شكارجي: الولايات المتحدة والسعودية تتهمان إيران وتستصغران الشعب اليمني الذي صنع الأسلحة وواجه العدوان بقدراتها الداخلية

الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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