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رد فعل سعودي رسمي على إعلان تشكيل حكومة أفغانستان الجديدة

رد فعل سعودي رسمي على إعلان تشكيل حكومة أفغانستان الجديدة
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يوم الأربعاء إن بلاده تأمل في أن يساهم تشكيل حكومة لتصريف الأعمال بأفغانستان في تحقيق الاستقرار و"نبذ العنف والتطرف".

العالم-السعودية

كما أكد وزير الخارجية، في اجتماع وزاري مخصص لمناقشة الأزمة الأفغانية، على "دعم المملكة للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، بعيدا عن التدخل الخارجي".

وأضاف أن الرياض تأمل في "أن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات".

وشدد الأمير فيصل على أن "المملكة تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية".

وأثارت حركة "طالبان" استياء الغرب بتعيين متشددين مخضرمين من أعضاء الحركة في أبرز المناصب في الحكومة الجديدة، من بينهم شخصيات رصدت الولايات المتحدة مكافآت لمن يدلي بمعلومات تساعد في القضاء عليهم.

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