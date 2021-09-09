إصابة 100 فلسطيني في نابلس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

العالم-فلسطين

وأشار الهلال إلى أن89 فسطينيا أصيبوا بسبب قنابل الغاز، و9 بالرصاص المطاطي، وأخر بالرصاص الحي، وفلسطيني بسبب السقوط، في نابلس.

وانطلقت، الأربعاء، مسيرات حاشدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة للأسرى لما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الضفة الغربية المحتلة "تشتعل" نصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتعاملت كوادر الهلال الأحمر في القدس المحتلة مع 4 إصابات في باب العمود.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في عرابة جنوب جنين خلال مواجهات مع الاحتلال، واعتقلت ابن شقيقة الأسير الذي انتزع حريته من سجن جلبوع محمد قاسم العارضة.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا على مفترق عرابة، وشددت من حصارها لقرية بئر الباشا وتواجدها العسكري في محيط قرى يعبد.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مشاركين في مسيرة نظمت لنصرة الأسرى قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس، ومسيرة سلمية في بيت لحم، ورفضا للإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم.

وأفادت، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأظهرت مشاهد على تلفزيون فلسطين الرسمي مشاركين في المسيرات يحملون السلاح في جنين.

وانطلقت، أيضا، مسيرة حاشدة في رام الله والمئات في طولكرم، تنديدا بالعدوان على الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جابت شوارع رام الله والبيرة، وندد المشاركون فيها بعدوان الاحتلال الذي يستهدف الأسرى في مختلف السجون بعد نجاح 6 أسرى بتحرير أنفسهم من سجن جلبوع.

ويشهد سجنا النقب وريمون في فلسطين المحتلة، حالة استنفار كبيرة، بعد إشعال الأسرى النار في 7 غرف بسجن النقب، ردا على عمليات قمع وتنكيل تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.