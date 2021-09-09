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تخت روانجي: اميركا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم

تخت روانجي: اميركا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، انه من مجموع 2000 اختبار نووي في العالم، نفذت أميركا 1054 اختبارا نوويا.

العالم - ايران

وفي كلمته خلال اجتماع يوم الاربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية لحظر الاختبارات النووية والتي تصادف يوم الثامن من ايلول/سبتمبر، أشار مجيد تخت روانجي الى الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية وأهمية هذا اليوم العالمي في الاحتفاء بذكرى ضحايا الاختبارات النووية والحفاظ على البيئة، وانتقد دور الادارة الاميركية في هذا المجال، والتي نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار نووي أجري في العالم حتى الآن، اي ان لها الحصة الاكبر في عدد الاختبارات النووية مقارنة مع سائر الدول.

وأكد ان المقصود بهذه المناسب هي القوى النووية، والتي التزمت وفق المادة السادسة من معاهدة حظر الانتشار النووي بنزع الاسلحة النووية.

وأضاف تخت روانجي: من المؤسف وعلى الصعيد الاقليمي، ان يؤدي الكيان الصهيوني دورا مدمرا في الشرق الاوسط بامتلاكه انواع اسلحة الدمار الشامل، مطالبا المجتمع الدولي ان يدفع هذا الكيان الى الانضمام الى المعاهدة المذكورة دون قيد او شرط وتقبل رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآته النووية.

ورحب الدبلوماسي الايراني بتحويل معاهدة حظر الانتشار النووي الى معاهدة ملزمة، مؤكدا ضرورة إبقاء موضوع نزع السلاح النووي على مقدمة جدول اعمال النظام الدولي، لأنه يمكن ضمان عدم استخدامها فقط من خلال نزع السلاح النووي وتفكيك هذه الترسانات بالكامل.

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تخت روانجي: اميركا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم