تاكيد ايراني اماراتي على تعزيز العلاقات الثنائية

العالم - ايران

وافاد تقرير للدائرة العامة للاعلام والناطقية بوزارة الخارجية الايرانية الاربعاء ان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي عبدالله بن زايد هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان لمناسبة توليه هذا المنصب واشار الى اللقاءات السابقة بين الجانبين وماضي الصداقة مؤكدا على العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين.

ووفقا لهذا التقرير شكر وزير الخارجية الايراني نظيره الاماراتي لاتصاله الهاتفي وتهنئته له، واكد على العلاقات الراسخة والمستديمة بين البلدين.

واشار الى تطورات المنطقة مؤكدا اهمية المشاورات بين البلدين في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.