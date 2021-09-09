الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تاكيد ايراني اماراتي على تعزيز العلاقات الثنائية

تاكيد ايراني اماراتي على تعزيز العلاقات الثنائية
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير خارجية الامارات عبدالله بن زاید، وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان لمناسبة توليه هذا المنصب.

العالم - ايران

وافاد تقرير للدائرة العامة للاعلام والناطقية بوزارة الخارجية الايرانية الاربعاء ان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي عبدالله بن زايد هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان لمناسبة توليه هذا المنصب واشار الى اللقاءات السابقة بين الجانبين وماضي الصداقة مؤكدا على العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين.

ووفقا لهذا التقرير شكر وزير الخارجية الايراني نظيره الاماراتي لاتصاله الهاتفي وتهنئته له، واكد على العلاقات الراسخة والمستديمة بين البلدين.

واشار الى تطورات المنطقة مؤكدا اهمية المشاورات بين البلدين في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان يحث الجميع لاتباع مبدأ الحوار في افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو .. فلسطيني يطلق النار على قوات الاحتلال

تاكيد ايراني اماراتي على تعزيز العلاقات الثنائية

امير عبداللهيان: الدبلوماسية الاقتصادية جزء لافت من برامج الخارجية

وزير الصحة الايراني: لدينا خزين كبير من جرعات لقاح كورونا

في كلمته باجتماع وزراء خارجية دول جوار افغانستان امير عبداللهيان يحث الجميع لاتباع مبدأ الحوار في افغانستان

تخت روانجي: اميركا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم