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السفير الهندي بدمشق يتعهد بتقديم هذا الطلب

السفير الهندي بدمشق يتعهد بتقديم هذا الطلب
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الهندي في دمشق ماهيندر سينغ كانيال أن بلاده ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم التقني والإنساني والمساهمة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وفق متطلبات واحتياجات سورية.

العالم- سوريا

وجاء ذلك خلال مباحثات رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، امس الأربعاء، مع السفير الهندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في عدة مجالات بين البلدين.

وأكد المهندس عرنوس على أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة السورية الهندية وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات الثنائية وضرورة استكمال مشاريع التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة، داعياً الشركات الهندية للدخول إلى السوق السورية والاستثمار في عدد من المجالات والمساهمة في إعادة الإعمار.

وتمحور البحث خلال لقاء الجانبين في المجالات التكنولوجية والصناعية والعلمية والثقافية والصحية وبناء القدرات والموارد البشرية ولاسيما موضوع المنح الدراسية للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقات المتجددة وتقنيات المعلومات.

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