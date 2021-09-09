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انقطاع الكهرباء عن دير الزور بالكامل لهذا السبب!

انقطاع الكهرباء عن دير الزور بالكامل لهذا السبب!
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن محافظة دير الزور بسبب عطل فني طارئ أصاب خط التوتر 230 ك . ف جندر – التيم.

العالم- سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مدير شركة كهرباء دير الزور، المهندس خالد لطفي، قوله إن: “عطلاً طارئاً على خط توتر 230 ك.ف خط جندر-التيم تسبب بانقطاع تام للكهرباء عن كامل محافظة دير الزور”.

ولفت لطفي إلى أنه يتم التنسيق مع الورشات الفنية في محافظة حمص لإصلاح العطل.

ولاحقاً تحدثت مصادر رسمية عن عودة التيار الكهربائي بعد إصلاح العطل الفني الذي طرأ اليوم على خط التوتر جندر التيم 230 ك.ف المغذي لمحافظة دير الزور وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، حيث قامت ورشات الإصلاح والصيانة في دائرة نقل الطاقة في حمص بإصلاح العطل الذي حصل قرب محطة توليد جندر وتمت إعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة بعد انقطاع دام حوالي خمس ساعات.

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