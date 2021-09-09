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بريطانيا تتجسس على الاتصالات اليمنية

بريطانيا تتجسس على الاتصالات اليمنية
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر يمنية، أن البريطانيين يملكون غرفة تجسس في مطار الغيضة بمحافظة المهرة.

العالم - اليمن

وأفادت مصادر خاصة لقناة المسيرة اليمنية أن البريطانيين يمارسون عملية التجسس على الاتصالات اليمنية من عدد من السفن عبر الكابل البحري قبالة الغيضة.

المصادر أوضحت أن البريطانيين أخذوا بيانات شركة الاتصال اليمنية، مؤكدة عملية التجسس تشمل اليمن كله وليس منطقة دون أخرى.

يأتي النشاط البريطاني غير القانوني وغير المشروع في إطار استخباراتي ينتهك سيادة اليمن، في سياق خدمة مشاريع العدوان واحتلال اليمن.

وكان عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري قد اتهم بريطانيا بممارسة اعمال تجسسية على الاتصالات اليمنية.

وقال العجري ” إن بريطانيا ‏تمارس اعمالا تجسسية على بعض شبكات الاتصالات اليمنية، وبعض الكابلات البحرية انطلاقا من محافظات جنوبية.. مضيفا بأن بريطانيا تتخذ من محافظات جنوبية قواعد لخدمة اهدافهم الاستعمارية، في انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخصوصيات المواطنين اليمنيين ،وبتواطؤ مخز من شرعية الفنادق.

ووصلت نهاية يوليو الماضي دفعة من القوات البريطانية إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة بحجة مكافحة الارهاب.

وادانت ‏المحكمة الجزائية في صنعاء في يوليو الماضي خلية تجسس مكونة من خمسة اشخاص بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني واصدرت احكام بالاعدام ضدهم .

واعترف المتهمون (اعضاء الخلية) في تسجيلات بثتها وسائل اعلام محلية بتجنيدهم من قبل الاستخبارات البريطانية وتزويدهم بتجهيزات وانظمة وتطبيقات للعمل داخل اليمن لصالحها.

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