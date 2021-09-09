صنعاء: تحرير مديرية رحبة لم يغلق الباب أمام مبادرة مأرب

العالم - اليمن

وأوضح الفريق الرويشان، أن تحرير مديرية رحبة رسالة توجهها القيادة السياسية والثورية في صنعاء للتأكيد على ما تضمنتها المبادرة بشأن قضية مأرب بشكل عام.

وأشار إلى أنه بعد تطبيع الأوضاع في المديرية وما تشهده من أمن واستقرار هناك دعوة بعودة كل النازحين إلى قراهم.

وفيما يتعلق بالتجسس البريطاني على الاتصالات اليمنية، أفاد الفريق الرويشان بأن التجسس أحد أهداف العدوان، لافتا إلى أنه عملية دائمة تقوم بها الدول الغربية وفقا لمصالحها.

وأكد أن شبكة الألياف الضوئية تعرضت أكثر من مرة للانقطاع بسبب محاولات العدوان التجسس عليه.

ونوه إلى أن كابل الألياف الضوئية يضمن للعدو عملية التجسس على الاتصالات وعلى شبكات الانترنت وعلى كل الخدمات بما فيها خدمات القطاع الخاص وخدمات المواطنين.

وبين أن الأجهزة الاستخبارية البريطانية ليس بجديد عليها هذا الأمر، مشيرا إلى أن الغارديان البريطانية نشرت في يونيو 2013 أنه أنشئ مكتب في بريطانيا ركز أساسا على التجسس على الألياف الضوئية.

كما أوضح أن مثل هذه الأعمال الغير مشروعة التي يتشارك فيها البريطانيون مع الأمريكيين لن توقف أو تعرقل الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية.