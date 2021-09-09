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مسؤول أمريكي: سلطات حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أمريكي ومواطني دول أخرى ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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