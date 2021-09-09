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فرق اطفاء حمص تخمد حريقا ثانياً الذي امتد من الأراضي اللبنانية

فرق اطفاء حمص تخمد حريقا ثانياً الذي امتد من الأراضي اللبنانية
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أخمدت فرق إطفاء حمص الحريق الذي امتد الاربعاء من الأراضي اللبنانية باتجاه مركز جسر قمار الحدودي على الحدود اللبنانية السورية.

العالم- سوريا

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص بحسب وكالة سانا، أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول امتداد حريق من الأراضي اللبنانية اتجاه مركز جسر قمار الحدودي على الحدود اللبنانية السورية بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وباشروا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص التعامل مع الحريق ومنعه من الامتداد نحو الأراضي الزراعية وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده وتجري الآن عملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده.

وأشار عاقل إلى أن الحريق امتد على مسافة كيلومتر ونصف على الساتر الحدودي وطال مساحات من الأشجار والأعشاب اليابسة.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت الثلاثاء حريقا امتد من الجانب اللبناني نحو أراضي بلدة المشيرفة على الحدود اللبنانية السورية بريف حمص الغربي.

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