المالكي والصفدي وشكري يجتمعون اليوم في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية

العالم - فلسطين

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء، الذى يجرى بقصر الخارجية القديم بالتحرير، تطورات القضية الفلسطينية، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه على مستوى الزعماء الأسبوع الماضي.

وكان لقاء قمة عُقد الأسبوع الماضي بالقاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتلاه إصدار بيان أكد استهداف تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأكدت القمة على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم السلطة الفلسطينة وعباس إزاء أية تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، بحسب البيان.