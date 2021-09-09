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سورية استشهاد وجرح 10 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف محافظة درعا

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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