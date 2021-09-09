قتلى وجرحى في انهيار بمطار الكويت الجديد

العالم - الكويت

وأفادت غرفة عمليات الإطفاء الكويتية، في بيان، بوقوع انهيار رملي في محيط المشروع؛ حيث انحشر 3 عمال تحت الأنقاض في المبنى رقم 2، الذي لا يزال قيد الإنشاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضافت أنه تبين مصرع عاملين من الجنسية النيبالية، بينما تمكن عامل من البقاء على قيد الحياة بعدما قضى 4 ساعات تحت الأنقاض.

ووصل عمق الانهيار الرملي إلى 10 أمتار تقريبا، فيما جرى تدعيم الموقع منعا لحدوث انهيارات جديدة.

وتفقدت وزيرة الأشغال العامة "رنا الفارس" المشروع لمعاينة الأضرار التي نتجت جراء حادث الانهيار الرملي.

وشكلت "الفارس" لجنة تحقيق عاجلة في حادثة الانهيار، تضم ممثلين عن جامعة الكويت وبلدية الكويت.

وتصل تكلفة تشييد مبنى الركاب 2 بمطار الكويت إلى 4.36 مليارات دولار.