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فيديو غرافيك.. تفاصيل مثيرة عن أولى حكومات ’طالبان’ في أفغانستان

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

بعد 3 أسابيع من سيطرتها على العاصمة الأفغانية.. أعلنت طالبان تشكيلتها الوزارية لحكومة تصريف الأعمال في مؤتمر صحفي بكابول

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