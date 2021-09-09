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هكذا انتقم أستاذ جامعي من طالبته لرفضها الزواج منه..

هكذا انتقم أستاذ جامعي من طالبته لرفضها الزواج منه..
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات في الكويت أحالت أستاذ جامعي للتحقيق بعدما أقدم على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه.

العالم-منوعات

وحسبما ذكرت جريدة ” الجريدة” الكويتية فإنه وفي سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة، أستاذاً في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

كانت طالبة قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته.

فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفراً» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.

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