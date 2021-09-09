لقاء عراقي جزائري للبحث باسترداد الأموال والمدانين بجرائم الفساد

العالم- العراق

وقالت هيئة النزاهة في بيان بحسب السومرية نيوز: ان "اللقاء كُرِّسَ لبحث السبل الكفيلة باسترداد الأموال المُهرَّبة والمُدانين بجرائم الفساد، داعياً إلى تأليف تحالفٍ وجماعات ضغطٍ من الدول التي تعاني من عدم استجابة بعض الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمضامين الاتفاقيَّة التي تحضُّ على ضرورة المُساعدة والتعاون بين الدول الأطراف في الاستجابة، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونيَّـة لتسليم الأشخاص والأموال المنهوبة".

وبحسب البيان، تَطَرَّقَ الجانبان إلى اختصاصات هيئة النزاهة الاتحاديَّة والهيئة الجزائريَّة الوطنيَّة للوقاية من الفساد ومكافحته والصلاحيَّات التي تتمتَّع به كلا الهيئتين، فيما تمخَّض عن المُباحثات بين الجانبين الاتّـفاق المبدئي على عقد مُذكَّرة تفاهمٍ بين جمهوريَّة العراق والجمهوريَّة الجزائريَّة الديمقراطيَّة الشعبيَّة؛ للتعاون في مجال مُكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمُساءلة والخضوع للمُحاسبة، فضلاً عن التعاون في مجال استرداد المُدانين بقضايا فسادٍ والأموال المُهرَّبة.

وتَحثُّ الاتفاقية الأمميَّة لمُكافحة الفساد في مواد وبنود فصلها الخامس جميع الدول الأطراف فيها على اتخاذ التدابير الكفيلة باسترداد المُوجودات المُتحصَّلة من وقائع الفساد، حاضةً إياها إلى التعاون فيما بينها في مجال المُساعدة القانونيَّة، والاستجابة لطلبات الدول لتسليم الموجودات والأموال المُهرَّبة والمُدانين بجرائم الفساد.

يُشَارُ إلى أنَّ العراق والجزائر من الدول التي انضمَّت إلى الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفـساد التي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومُكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المُتَّصلة به ومُلاحقة مُرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومُكافحته وكشفه، واسترداد الموجودات، فيما يترأس العراق مُمثّلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد في دورتـها الحاليَّة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة تشارك في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007)، وأُنِيْطَتْ بالهيئة مهمَّة تمثيل العراق في الاتفاقيَّـة وفي المُؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها.