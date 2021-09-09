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وسائل اعلام بريطانية: مسلح يحتجز رهائن في محطة للمحروقات في "بريستول" والشرطة تتفاوض معه لاطلاق سراحهم

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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