معاناة جنود جيش الاحتلال المصابين بالحروب

العالم – غياهب الكيان

نناقش في حلقة برنامج " غياهب الكيان "، موضوع ما يعيشه آلاف من جنود جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي المصابين بالحروب بحالات خوف واكتئاب وامراض جراء اصاباتهم الجسدية والنفسية وبسبب اهمال المؤسسة العسكرية لهم وعدم رعايتهم ما ينتج واقعا تعيسا يعيشه هؤلاء.

وحول معاناة الجنود المصابين في المعارك وفي الحروب وعن الجنود الذين تحولوا الى أزمة حقيقية داخل المجتمع الصهيوني، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة انه على الرغم من أن مجمل الجنود الصهاينة الذين أصيبوا في مختلف الحروب داخل الكيان الاسرائيلي يصل عددهم الى حوالي 55000 جريح من جيش الكيان الا أن الحدثين المهمين قد برزا بشكل كبير، فيما يتعلق بعدد الاصابات المرتفع جدا في حرب غزة بعام 2014.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان "، في معاناة جنود جيش الاحتلال، فيما يتعلق بتراجع رواتبهم وعدم تمكنهم من العيش الا في ظروف سيئة تنعكس على حياتهم ما يضطر الكثير منهم الى التسرح فيما يتمتع القادة العسكريون الكبار برفاهية ورواتب عالية خلال خدمتهم وبعد تقاعدهم أيضا.

وتطرق برنامج "غياهب الكيان" الى آفة المخدرات في الكيان الاسرائيلي التي تحولت الى ظاهرة تنتشر في أرجاء المجتمع الصهيوني، لاسيما في صفوف الشباب بسبب سهولة بيعها والترويج لها عبر مواقع التواصل وغياب مكافحتها.

كما يسلط البرنامج الضوء على ما تشهده الاحياء التي يسكنها الحريديم في أنحاء الكيان الصهيوني احتجاجات ومواجهات مع الشرطة لأسباب كثيرة تعود أحيانا لانماط العيش المختلفة التي يريدون تطبيقها في مناطق سكنية كحال رفضهم تشغيل قطار.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"غياهب الكيان " نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...