أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021

اطلاعات..

مشاورات هاتفية بين الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس المجلس الأوروبي حول الإتفاق النووي وأفغانستان

جوان ..

رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي .. المواقف والإجراءات الأوروبية غير البناءة تعرقل مفاوضات فيينا

ايران ..

وزير الخارجية عبد اللهيان .. إيران تؤيد تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

آرمان ملي ..

المتحدث باسم الخارجية .. ينبغي لطالبان الإبتعاد عن الجماعات الإرهابية

آفتاب يزد ..

حركة طالبان تؤكد أن الحكومة التي شكلتها مؤقتة

ابرار..

إستمرار حالة الفراغ السياسي بلبنان وتعثر جهود تشكيل حكومة جديدة

جمهوري اسلامي ..

الكيان الصهيوني يعتقل أعضاء عوائل الأسرى الفلسطينيين الستة الذين إستطاعوا الهرب من سجن جلبوع

حمايت ..

محاولات سعودية متشبثة للتأثير على الأوضاع بأفغانستان عبر باكستان

خراسان ..

روسيا تتحدث عن مشروع لإيجاد ممر مائي دولي بديل عن قناة السويس عبر القطب الشمالي

رسالت ..

القوات السورية تدخل مدينة درعا البلد بعد إستسلام الجماعات المسلحة

كيهان ..

القوات العراقية تعلن عن تطهير محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا من فلول وشراذم الإرهاب

مردم سالاري ..

رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الأوروبي..الأوربيون لم يلتزموا بتعهداتهم بالإتفاق النووي

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس

الصحافة الايرانية

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، السبيل الوحيد، عن ويلات الحروب في تأريخ افغانستان المعاصر وتلاعب القوى الكبرى وخاصة امريكا بمصير افغانستان وشعبها .

وتقول الصحيفة .. إن إحلال الأمن والإستقرار والسلام في أفغانستان أمر ممكن بإيجاد الأرضيات اللازمة وعلى رأسها إيجاد حكومة تمثل الجميع وكذلك بوضع مبدأ الحوار والتفاهم بين القوى والاطراف الافغانية المختلفة بدلا من مبدأ الاقتتال والحرب , فالحديث عن السلام والاستقرار سيبقى مجرد شعار من دون التوصل الى وفاق وطني عبر تشكيل حكومة تمثل الجميع بعيدا عن اية منطلقات فئوية وعرقية ضيقة خاصة في بلد مثل افغانستان يتكون شعبه من نسيج لاطياف عرقية عديدة.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير تحليلي لها يحمل عنوان، الوعد الأول لطالبان لم يكن صادقا .. انظار الداخل الافغاني والمجتمع الدولي توجهت منذ دخول حركة طالبان الى كابول نحو ما تنوي هذه الحركة القيام به في ظل تأكيداتها من انها تغيرت وانها استفادت من اخطاءها السابقة خاصة خلال توليها السلطة بتسعينيات القرن الماضي .

إن طالبان وعدت مرارا بتشكيل حكومة شاملة إلا أن هذا الوعد الأهم لم يتحقق فحكومتها المؤقتة طالبانية حتى النخاع وبالطبع تبرر طالبان الامر بالقول ان حكومتها مؤقتة لكنها لم تحدد اية مدة لمهام هذه الحكومة بل تركت المدة مفتوحة تماما دون اشارة الى موعد تشكيل حكومة ثابتة.

ان عدم تحقيق طالبان لاكبر واهم وعد لها يلقي ظلالا من الشك على مصداقية وعودها للداخل وللعالم ايضا .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا عن عمليات مكافحة الارهاب في العراق ينقل عن قائد عمليات الانبار قوله، القوات العراقية طهرت صحراء الأنبار من الإرهاب وحسب الصحيفة...

أكد اللواء ناصر الغنام قائد عمليات الأنبار أن القوات العراقية إستطاعت القضاء على بؤر ومخابئ إرهابية بصحراء الأنبار

واوضح هذا المسؤول العسكري العراقي الرفيع ان صحراء الانبار تشكل مساحة مترامية الاطراف في غرب العراق تمتد الى الحدود مع السعودية والاردن وسوريا و حيث استغلت الجماعات الارهابية التكفيرية ذلك لاقامة معسكرات تدريب ومخابئ في مناطق نائية جدا في هذه الصحراء , مضيفا بأن القوات العراقية المشتركة من جيش وحشد شعبي استطاعت تطهير هذه الصحراء ملحقة خسائر كبير بالارهابيين الدواعش و كما ضبطت كميات كبيرة من الاسحلة وابطلت مفعول سيارات وشاحنات تم تفخيخها لغرض تنفيذ عمليات ارهابية بالمدن العراقية وكذلك استهدف مراسم الاربعينية الحسينية .

ایران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن الافغاني في مقالها، حكومة2021 طالبان نسخة لحكومتها بالتسعينيات.. حركة طالبان اعلنت عن تشكيل حكومة جديدة قالت انها مؤقتة وذلك في ظل اجواء تنامي الاحتجاجات واجواء النقمة الداخلية بافغانستان.

إن تركيبة حكومة طالبان قد تشبه أي شيء بإستثناء كونها حكومة شاملة تمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني انها حكومة طالبانية بامتياز في الواقع ونسخة طبق الاصل من الحكومة التي شكلتها الحركة في النصف الثاني من عقد تسعينيات القرن الماضي. فهذه الحكومة التي تقول طابان انها مؤقتة دون تحديد مدة مهامها, تضم قيادات طالبانية ومن عرقية البشتون فقط ورغم كل تاكيدات الحركةعن عزمها على تشكيل حكومة شاملة التمثيل .

كما لم تضم هذه الحكومة الطالبانية اي شخصيات متخصصة او اخصائيين وخبراء ولو من طالبان فكل الوزراء قادة ايدلوجيين وميدانيين.

جوان ...

في مقالها الذي يحمل عنوان، حكومة من أعماق طالبان، كتبت صحيفة جوان ..على الرغم من كل وعود وتاكيدات قيادات حركة طالبان الافغانية بشأن تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب الافغاني ..

أعلنت طالبان عن تشكيل حكومة مؤقتة جميع أعضائها من قيادات الحركة نفسها فحسب حكومة لا تضم ولو شخصية واحدة من خارج طالبان ومن خارج عرقية البشتون , الامر الذي حمل صدمة كبيرة للداخل الافغاني وبدد الى حد بعيد ذلك التفاؤل المحدود بشأن وعود طالبان وبشأن تأكيداتها حول تغير رؤيتها للعديد من القضايا والامور.

والمشكلة لا تنتهي عند هذا الحد في الواقع بل تتعدى ذلك الى تولي عناصر من جماعات بطالبان هي الاكثر تطرفا مثل شبكة حقاني لمسؤولية وزارات رئيسية في هذه الحكومة . وشبكة حقاني مسؤولة عن الهجمات الاكثر دموية التي استهدفت المدنيين العزل بافغانستان.وفي كل الاحوال تجسد تركيبة الحكومة الطالبانية لضرورة كسب شرعية وطنية بالداخل وضروة اقامة علاقات دولية استنادا لهذه الشرعية .

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها، ذلك اليوم الذي إهتزت فيه ديمونا.. قبل اشهر ارتعب الكيان الصهيوني اثر سقوط صاروخ سوري مضاد للجو قرب منشأت محطة ديمونا النووية في صحراء النقب بفلسطين المحتلة. وبالطبع الصاروخ السوري كان من طراز سام خمسة اطلق خلال غارة صهيونية على سوريا ليخطأ هدفه ويسقط قرب ديمونا.

ذلك الحدث طرح مخاوف كبيرة بفلسطين المحتلة وتساؤلات جدية عما سيحدث في حالة إصابة ديمونا بصاروخ أو أكثر في مواجهة محدودة وما سيحدث في حالة اصابة عدد هائل من الصواريخ به ديمونافي حرب واسعة مع المقاومة الفلسطينية او اللبنانية او كلتاهما او مع محور المقاومة بالمنطقة او ربما حتى بسبب خطأ غير مقصود ..ان مفاعل ديمونا النووي ومنشأته السرية هو الخاصرة الهشة الرئيسية في الكيان الصهيوني وثبت فشل القبة الحديدية ونظم الدفاع الجوي الاخرى في هذا الكيان في ايجاد مظلة امنية واقعية فوق ديمونا وهي التي لم تستطيع اعتراض صاروخ واحد.