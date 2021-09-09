هكذا تحوّل الجنود الصهاينة المصابون إلى أزمة داخل الكيان

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار نبيه عواضة الى أنه حرب الـ51 يوما في قطاع غزة، كان قد قتل حوالي 68 جنديا صهيونا وأصيب 2522 جندي و 740 جندي من هؤلاء اصيبوا بإعاقات دائمة.

وأضاف عواضة أن هذا الأمر رتب على قيادة جيش الكيان الصهيوني انشاء عمل يوم خاص لجرحى الكيان لكن الخسائر الكبيرة التي مني بها بسبب الحرب البرية التي خاضوها في قطاع غزة والتي أثرت كثيرا على معنويات الجنود الصهاينة، وأظهرت قدرة وكفاءة المقاومة ارتد حتى على طريقة التعاطي حيث كان دائما الاسرائيلي فيما يتعلق بجرحى الجيش يتعامل معهم على أنهم النسبة الأقل فيما يتعلق بعدد الاصابات.

واعتبر عواضة ان الرقم المرتفع في الاصابات ما بين جنود كيان الاحتلال الاسرائيلي والذي ارتفع فجأة في عام 2006 وعام 2014، قد أثر كثيرا على وجود شريحة من هؤلاء الجنود الذي يؤثرون ليس فقط على نمط حياتهم بل أيضا على كل جيش كيان الاحتلال.

وخلص عواضة الى ان حافزية الجنود الصهاينة للخدمة في الوحدات القتالية المباشرة قد تراجعت وشرعوا في الخدمة بوحدات لا تتعلق بالقتال بشكل مباشر بل بالاسناد القتالي مثل قطاع الاتصالات أو غيرها.

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