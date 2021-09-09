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رئيسي: اتخذنا 4 خطوات احدثت تحولا في مواجهة كورونا

رئيسي: اتخذنا 4 خطوات احدثت تحولا في مواجهة كورونا
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني سيد ابراهيم رئيسي ان حكومته اتخذت اربع خطوات احدثت تحولا في مواجهة انتشار كورونا.

العالم - ايران

وخلال جلسة رؤساء اللجان المتخصصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا، أشار الرئيس الإيراني إلى أن الخطوات تتمثل بدعم انتاج اللقاح الداخلي، وزيادة واردات اللقاحات، والتسريع بعمليات التلقيح اضافة الى تنفيذ مشروع الشهيد سليماني المتطور الخاص بعمليات الفحص والتشخيص.

واعتبر رئيسي ان تنفيذ النقاط الاربع التي ذكرها مهدت الطريق لاتخاذ الخطوات اللاحقة كافتتاح المراكز العلمية والتربوية وتخفيف الضغوط عن بعض المشاغل والنشاطات الاقتصادية.

كما تم خلال الجلسة مناقشة هذه النقاط وبحث السبل لعودة الانشطة الاقتصادية والمعيشية التي توقفت بسبب انتشار الوباء.

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