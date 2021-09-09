ماذا تفعل القوات البريطانية في محافظة المهرة اليمنية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، أشار الحجري الى أن البريطاني يتواجد بغطاء عسكري وشبكات التجسس التي تم استكشافها مؤخرا في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى حيث تعمل في إطار استخباراتي لخدمة الأجندة البريطانية والمواقف السلبية لبريطانيا معروفة وهي جزء أساسي في العدوان على اليمن منذ بدايته .

واضاف الحجري أن لبريطانيا مصالح معروفة في محافظة مأرب ، واشتداد المعارك في مأرب حيث تم حسم المعركة عسكريا لصالح الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

وكانت قد اتهمت صنعاء الحكومة البريطانية بتصعيد اعمالها العدائية في اليمن، وقالت ان لندن تقوم بالتجسس على شبكات الاتصالات اليمنية، وذكرت مصادر يمنية أن بريطانيا تتخذ حاليا من مطار الغيضة وسفن على الساحل الشرقي لليمن كغرف عمليات تجسس بعد نصبها أجهزة تجسس على كابلات الاتصالات في سواحل المهرة.

واعتبرت صنعاء الخطوة البريطانية بانها في إطار التخادم بين بريطانيا والتحالف السعودي ويهدف لتعزيز ما وصفته بخدمة مشاريع العدوان والاحتلال، الى ذلك احتدم القتال في محيط مدينة مارب شمال شرق اليمن وذكرت مصادر ان قوات الجيش اليمني شنت هجوما واسعا على مواقع قوى العدوان وانها حررت بعض المناطق في الجهة الشمالية واصبحت على بعد ثمانية كلم مربع من المدينة هذا كما شهدت مديرية الجوبة جنوب المدينة قتالا عنيفا.

هذا وشن طيران العدوان السعودي عشرات الغارات على مناطق متفرقة في مأرب ومواقع مدنية في محافظة تعز.

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