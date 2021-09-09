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ما مصير المسلحين الرافضين للتسوية بدرعا البلد؟

ما مصير المسلحين الرافضين للتسوية بدرعا البلد؟
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

بعد الانتهاء من البند الأول لاتفاق التسوية الذي تم الاتفاق عليه في درعا البلد، فيما كان ينوي العديد من المسلحين رفضوا التسوية والحل السلمي في درعا البلد،ينوون إعاقة تنفيذ الاتفاق، بعد عرقلته مرات عدة.

العالم - سوريا

وأكدت مصادر لموقع ”هاشتاغ” أنه وبضغط من الأهالي، تم إقناعهم بالتوجه إلى منطقة المخيم المتاخمة لدرعا البلد على أن يتم معالجة أمرهم لاحقا.

وقامت وحدات من الجيش السوري بتفتيش الاحياء، مؤكدة أنها ستتعامل مع اي شخص خارج عن القانون، كما اكدت المصادر أن المواقع التي ثبتت فيها وحدات الجيش والقوى الأمنية ووزارة الداخلية هي “أطراف الكازية، الشلال، البِحار، محيط المسجد العمري، العباسية، القبة، الشبيبة، المسلخ جنوب درعا البلد”.

وأشارت المصادر إلى أنه تم أمس فتح مركز تسوية في مبنى السرايا بـدرعا المحطة للنازحين من درعا البلد وجرت تسوية أوضاع 205 أشخاص حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، وكذلك تم تسليم أسلحة خفيفة.

كما تم دخول أعداد كبيرة من المدنيين، عبر حاجز السرايا باتجاه درعا البلد، على أن يستكمل دخولهم اليوم بعد الانتهاء من عملية تثبيت النقاط العسكرية بشكل كامل.

وافادت مراسلة العالم بان قائد شرطة محافظة درعا اعاد افتتاح مخفر الشرطة في درعا البلد جنوبي سوريا.

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